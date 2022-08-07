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8 минут назад

Обнаружен причастный к возникновению болезни Альцгеймера ген

Lenta.ruиещё 1

Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай обнаружили ген микроглии (иммуных клеток в головном мозге), который причастен к возникновению болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье издания Nature Genetics.

Обнаружен причастный к возникновению болезни Альцгеймера ген
Фото: Лента.руЛента.ру

Биологи взяли образцы свежей ткани головного мозга, полученной путем биопсии или при вскрытии у 150 доноров. Некоторые из них были здоровыми, а часть — страдали от болезни Альцгеймера. После этого специалисты выделили микроглию и провели секвенирование содержащейся в ней ДНК. Это позволило выявить роль гена SPI1.

Как указывается в материале, изменение его активности меняет работу других генов, что приводит к перестраиванию работы микроглии. При этом ранее SPI1 считался протоонкогеном, мутация которого может привести к появлению рака.

Ранее ученые Массачусетского технологического института раскрыли новый механизм развития болезни Альцгеймера. Согласно статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell, микроглия — иммунные клетки центральной нервной системы — замедляет работу нейронов, ухудшая когнитивные функции через накопление липидов, если содержит ген APOE4.

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