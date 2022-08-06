Почему нужно засыпать до полуночи, чтобы уберечь здоровье

Многие из нас привыкли засыпать после полуночи: кто-то "сова" и всю жизнь живет по такому графику, кто-то ложится поздно спать неосознанно – из-за переработок или любимого сериала. Так или иначе, такой сон наносит вред организму. Подробнее о том, почему это происходит – в материале "Рамблера".

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Не так давно в научном журнале Frontiers in Network Physiology опубликовали любопытную статью: согласно ей, бодрствование в течение циркадной ночи (для большинства людей – это время после полуночи) приводит к нейрофизиологическим изменениям в мозгу, которые пагубно сказываются на состоянии человека.

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По данным ученых, такой режим сна заставляет людей видеть мир в более темных тонах, провоцирует у них возникновение вредных привычек и заставляет принимать необдуманные решения, которые, в частности, связаны с различными зависимостями.

Почему так происходит? Вот как объясняет данную закономерность доктор медицинских наук и автор статьи Элизабет Б. Клерман:

"Основная идея заключается в том, что с глобальной эволюционной точки зрения ваши внутренние биологические циркадные часы настроены на процессы, которые способствуют сну, а не бодрствованию после полуночи".

Эксперт призывает коллег-ученых провести новые исследования, чтобы досконально выяснить, как циркадные различия отражаются на поведении людей и эффективности их труда в ночное время. По мнению медика, полученные результаты будут особенно полезны для людей, которым приходится работать в ночное время: пилотам, врачам, полицейским и другим.

По словам Клерман, циркадное влияние на нейронную активность нашего мозга меняется в течение суток, из-за этого в разное время мы по-разному реагируем на мир и происходящее в нем. Так, утром люди более склонны воспринимать информацию в позитивном ключе, а ближе к ночи их все чаще посещают негативные мысли.