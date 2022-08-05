Доказаны сходства между шизофренией и деменцией

В ходе работы специалисты сравнивали шизофрению и лобно-височную деменцию. Оба заболевания локализуются в лобной и височной долях головного мозга. Данную идею первоначально озвучил Эмиль Крепелин, который в 1899 году ввел термин praecox dementia для описания прогрессирующей умственной и эмоциональной деградации у молодых пациентов. Тогда его теорию подвергли сомнению, поскольку только у 25 процентов больных наблюдалась эта форма развития заболевания. Однако теперь, с помощью новейших методов визуализации и машинного обучения, исследователи смогли заметить первые достоверные признаки схожести расстройств.