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1 час назад

Впервые доказаны сходства между шизофренией и деменцией

Lenta.ru

Международная команда ученых впервые доказала сходства между шизофренией и деменцией. Выводы исследования описаны в JAMA Psychiatry.

Доказаны сходства между шизофренией и деменцией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты сравнивали шизофрению и лобно-височную деменцию. Оба заболевания локализуются в лобной и височной долях головного мозга. Данную идею первоначально озвучил Эмиль Крепелин, который в 1899 году ввел термин praecox dementia для описания прогрессирующей умственной и эмоциональной деградации у молодых пациентов. Тогда его теорию подвергли сомнению, поскольку только у 25 процентов больных наблюдалась эта форма развития заболевания. Однако теперь, с помощью новейших методов визуализации и машинного обучения, исследователи смогли заметить первые достоверные признаки схожести расстройств.

Благодаря специально разработанному искусственному интеллекту ученые обнаружили, что у 41 процента пациентов с шизофренией наблюдались критерии классификатора для лобно-височной деменции.

В июле специалисты из Китая вычислили шанс развития старческого слабоумия при наличии в анамнезе нарушений зрения. Выяснилось, что риск заболеть деменцией становится на 137 процентов выше в случае проблем с глазами.

Наука,Эмиль Крепелин,
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