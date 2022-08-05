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56 минут назад

Можно ли повернуть старческое слабоумие вспять

Ferra.ru

Ученые Массачусетского технологического института раскрыли механизм того, как общий генетический фактор риска болезни Альцгеймера способствует развитию заболевания. Он связан с липидным обменом, и первые исследования показывают, что в конечном итоге он может привести к новым методам лечения, замедляющим прогрессирование болезни.

Можно ли повернуть старческое слабоумие вспять
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Каждый человек несет в себе две копии гена APOE, который имеет три варианта - APOE2, APOE3 и APOE4, и конкретная комбинация этих вариантов, по-видимому, влияет на вероятность развития болезни Альцгеймера. APOE2, по-видимому, защищает от болезни, в то время как APOE3 нейтрален. Но APOE4 - одна из самых четких генетических связей с болезнью Альцгеймера, одна копия которой увеличивает риск в три раза, а две копии - в 10 раз.

В новом исследовании ученые сосредоточились на микроглии - макрофагах, обитающих в нервной системе. Эти клетки ищут патогены или поврежденные нейроны и разрушают их, чтобы защитить жизненно важный орган.

Команда обнаружила, что микроглия, экспрессирующая APOE4, не может правильно метаболизировать липиды, что приводит к накоплению жирных молекул, особенно холестерина, в мозге. Это может подавлять нейроны, что является симптомом поздней стадии болезни Альцгеймера, и усиливать воспаление, которое, как считается, способствует прогрессированию болезни.

Важно отметить, что это открытие может открыть новые потенциальные пути лечения. В ходе испытаний на клеточных культурах, содержащих микроглии, экспрессирующие APOE4, команда ввела препарат под названием Triacsin C, который нарушает образование липидных капель. Как оказалось, после лечения микроглия и близлежащие нейроны стали лучше взаимодействовать. Сам препарат Triacsin C не подходит для использования на людях, но команда говорит, что доказательство концепции такой стратегии лечения имеет потенциал.

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