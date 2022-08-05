Гиалуроновая кислота играет важную роль в восстановлении мышц

Канадские ученые из Оттавской больницы и Оттавского университета показали, что гиалуроновая кислота играет ключевую роль в восстановлении мышц.

Фото: InScience InScience

Сначала урон устраняется иммунными клетками, а затем за счет гиалуроновой кислоты активируются стволовые клетки. Исследование опубликовано в журнале Science.

Когда мышцы повреждаются, в процессе их восстановления участвуют иммунные и стволовые клетки. Как правило, в ткань быстро попадают иммунные клетки, которые устраняют отмершую ткань. Затем в процесс вмешиваются стволовые клетки, которые достраивают ее. До сих пор не было понятно, как скоординированы функции двух этих клеток.

Канадские ученые рассмотрели этот процесс подробнее. Они показали, что стволовые клетки готовы начать процесс регенерации сразу после повреждения, но иммунные клетки способны вырабатывать вещества, которые останавливают их, вводят в «спячку». В это время иммунные клетки убирают отмершие фрагменты тканей, а через 40 часов срабатывает «внутренняя сигнализация», после чего активируются стволовые клетки.

Ученые показали, что в этом процессе ключевую роль играет гиалуроновая кислота. Стволовые клетки способны вырабатывать ее, и она покрывает их поверхность. В какой-то момент толщина этого покрытия становится достаточной для того, чтобы стволовые клетки стали невосприимчивы к «усыпляющим» сигналам от иммунных клеток.

Проведя эксперименты на мышиных и человеческих тканях, исследователи обнаружили, что секреция гиалуроновой кислоты стволовыми клетками регулируется геном Has2.Исследователи отметили, что процесс биологического старения связан с хроническим воспалением, ослаблением мышц, сниженной способностью стволовых клеток в мышцах к пробуждению и регенерации.