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4 часа назад

Разработана нейросеть для выявления эпилепсии

Lenta.ruиещё 2

Российские ученые из СПбГУ разработали нейросеть для выявления бессудорожных эпилептических припадков, основываясь на данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство образования и науки.

Разработана нейросеть для выявления эпилепсии
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Приступы эпилепсии зачастую сложно предсказать заранее из-за характера их возникновения — внезапного электрического разряда в нейронах головного мозга. Поэтому появление ранних способов диагностики заболевания значительно облегчает состояние больных. Для теста нейросети специалисты загрузили данные 83 пациентов из НМХЦ имени Пирогова. Выводы программы сравнили с диагнозами врачей. Результаты алгоритма и медиков совпали в 80 процентах случаев. Однако после исключения 23 некачественных записей ЭЭГ, точность компьютера достигла 100 процентов.

В июле 2022 года группа международных исследователей из Вэньчжоуского медицинского университета и Гарвардской медицинской школы представили новый метод диагностики для людей с диабетической ретинопатией по слезам с помощью искусственного интеллекта.

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