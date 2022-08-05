Разработана нейросеть для выявления эпилепсии

Российские ученые из СПбГУ разработали нейросеть для выявления бессудорожных эпилептических припадков, основываясь на данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство образования и науки.

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Приступы эпилепсии зачастую сложно предсказать заранее из-за характера их возникновения — внезапного электрического разряда в нейронах головного мозга. Поэтому появление ранних способов диагностики заболевания значительно облегчает состояние больных. Для теста нейросети специалисты загрузили данные 83 пациентов из НМХЦ имени Пирогова. Выводы программы сравнили с диагнозами врачей. Результаты алгоритма и медиков совпали в 80 процентах случаев. Однако после исключения 23 некачественных записей ЭЭГ, точность компьютера достигла 100 процентов.