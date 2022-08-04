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1 час назад

Изучен механизм связи иммунитета и кишечника

Lenta.ruиещё 2

Австралийские ученые из Университета Сиднея изучили связь иммунитета и кишечника. В доклиническом исследовании, результаты которого можно найти в журнале Nature Communications, специалисты обнаружили, что диета с высоким содержанием белка способствует изменению микробиоты кишечника, вызывая иммунный ответ.

Изучен механизм связи иммунитета и кишечника
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обычно медики для поддержания здоровья кишечника обращают особое внимание на пищевые волокна. Однако в новой работе было создано компьютерное моделирование, в котором изучалось влияние десятка диет с различными составами макроэлементов — белков, жиров и углеводов.

Оказалось, что питание с высоким количеством белка изменяет состав и активность кишечной микробиоты: повышается количество патогенных бактерий, провоцирующих иммунный ответ. Пока что специалисты не знают, хорошо это или плохо для человека, поэтому планируют провести дополнительные эксперименты.

В июле 2022 года ученые Университета штата Огайо выявили, что экстракт зеленого чая способствует улучшению здоровья кишечника.

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