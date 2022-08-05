Сохранять легкие вне тела научились до восьми часов

Российские специалисты из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов (НМИЦ ТИО) имени академика Шумакова разработали технологию, позволяющую сохранять качество донорских легких вне тела до восьми часов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу центра Сергея Готье.

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Как уточняется, технология основана на погружении органа в специальный перфузионный раствор. Поскольку легкие — крайне нежный орган, подверженный отеку мембран, необходимо использовать должный уровень сохранности.