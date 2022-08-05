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1 час назад

Сохранять легкие вне тела научились до восьми часов

Lenta.ruиещё 1

Российские специалисты из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов (НМИЦ ТИО) имени академика Шумакова разработали технологию, позволяющую сохранять качество донорских легких вне тела до восьми часов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу центра Сергея Готье.

Сохранять легкие вне тела научились до восьми часов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточняется, технология основана на погружении органа в специальный перфузионный раствор. Поскольку легкие — крайне нежный орган, подверженный отеку мембран, необходимо использовать должный уровень сохранности.

Обычно используется контейнер, обеспечивающий циркуляцию раствора для очищения от продуктов распада и поддерживает работоспособность клеточных мембран. В новой работе специалисты научились сохранять кислородопроводящую функцию легких до восьми часов.

Наука,Сергей Готье,
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