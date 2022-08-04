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2 часа назад

Врачи из Китая показали, что частый дневной сон может быть признаком проблем с сердцем

Газета.Ru

Исследователи из Центрального южного университета в Чанша (Китай) выяснили, что у людей, которые часто спят днем, выше вероятность развития гипертонии и инсульта. Результаты опубликованы в журнале Hypertension.

Частый дневной сон может быть признаком проблем с сердцем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые использовали информацию о 360 тысячах британцев из UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет. Они регулярно предоставляли образцы крови, мочи и слюны, а также подробную информацию о своем образе жизни с 2006 по 2019 годы. Из исследования исключили данные людей, которые уже перенесли инсульт или имели высокое кровяное давление до начала исследования.

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Участников разделили на группы в зависимости от частоты дневного сна: «никогда/редко», «иногда» или «почти всегда». Оказалось, что при переходе от первой группы ко второй или от второй к третьей, вероятность наличия болезни сердца или сосудов вырастала на 40%.

Большинство часто спящих днем составили мужчины с более низким уровнем образования и дохода. Они также чаще сообщали о курении сигарет, ежедневном употреблении алкоголя, бессоннице и храпе. У людей, которые спали днем почти ежедневно, на 12% была выше вероятность развития высокого кровяного давления и на 24% выше вероятность инсульта, чем у тех, кто не спал днем никогда или иногда. С возрастом эти эффекты проявлялись сильнее.

«Наши выводы могут быть объяснены тем, что, хотя дневной сон сам по себе не вреден, многие люди могут прибегать к нему из-за плохого ночного сна. Дефицит сна ночью связан с различными проблемами со здоровьем, и дневного сна недостаточно, чтобы компенсировать эти эффекты», — рассказал Майкл А. Гранднер, эксперт по сну и соавтор новых рекомендаций по оценке здоровья сердца и сосудов «Life's Essential 8» Американской кардиологической ассоциации, добавившей в 2022 году продолжительность сна в качестве 8-го показателя для оценки оптимального сердечного ритма и здоровье мозга.

Исследование имеет несколько важных ограничений, которые следует учитывать. Во-первых, нет информации о том, как и влияет ли продолжительность дневного сна на артериальное давление или риск инсульта, так как ученые не собирали данные о длительности сна. Кроме того, о частоте дневного сна участники сообщали самостоятельно, без какой-либо объективной количественной оценки. Наконец, участники исследования были в основном среднего и пожилого возраста и имели европейское происхождение, поэтому результаты нельзя обобщать. И, конечно, исследователи еще не открыли биологический механизм влияния дневного сна на регуляцию артериального давления или инсульт.

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