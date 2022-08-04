Опровергнуто популярное мнение о продолжительности жизни мужчин

Семейные мужчины с ученой степенью могут пережить женщин, продолжительность жизни которых ранее считалась более длительной. Такое заявление сделали ученые Университета Южной Дании. Выводы их масштабного исследования опубликованы в научном журнале BMJ Open.

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В руках ученых оказались сведения о продолжительности жизни людей обоих полов, собранные в течение двухсот лет – с 1751 по 2020 год, включая таблицы смертности из доклада World Population Prospects (2019). Невольными участниками исследования стали мужчины и женщины в 199 популяциях на всех континентах планеты.

Ученые пришли к выводу: вероятность того, что мужчина переживет женщину, начиная с 1850 года стала колебаться. Если перевести эти данные в плоскость счета на пальцах, то получится, что в течение последних двух сотен лет от одного до двух из каждых четырех мужчин переживали женщин. Значит, устойчивое мнение о меньшей продолжительности их жизни, можно опровергнуть.

Также в своей работе ученые отметили факторы, влияющие на вероятность того, что мужчина переживет женщину. Кроме пристрастия к вредным привычкам, сокращающим жизнь, был назван и неожиданный – образование и семейное положение. Исследователи пришли к выводу, что с 39%-й вероятностью мужчина проживет дольше, если он женат, с 37%-й – если свободен. Пары, заботясь друг о друге, влияют и на здоровье друг друга.

На 4% выше вероятность более продолжительной жизни у мужчин с высшим образованием в сравнении с теми, у кого нет диплома даже средней школы.

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