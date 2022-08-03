Можно ли омолодить стареющий мозг

Тони Висс-Корей, нейробиолог, в течение 20 лет исследовал вещества, которые позволяют замедлять или ускорять старение мозга. Находятся эти молекулы в крови, и они способны воздействовать на мозг, несмотря на наличие гематоэнцефалического барьера.

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По словам нейробиолога Тони Висс-Корей процесс старения чаще всего становится ощутимым после 50-60 лет. Связано это с тем, что человек начинает замечать у себя проблемы с памятью, морщины, седые волосы. Также люди в это время начинают говорить медленнее, чтобы в случае необходимости заменить одни слова другими.

В ходе исследования, проведённого Тони Висс-Корей с коллегами, специалисты хирургическим путём соединяли кровеносные системы старых и молодых мышей. В результате организм старых мышей начинал омолаживаться (в том числе у них увеличилось число некоторых нейронов, сами нейроны стали работать активнее, воспаление мозга уменьшилось). А вот у молодых мышей, которым вливали кровь старых мышей, ухудшались когнитивные функции и мозг быстрее старел.

При клинических испытаниях, в которых участвовали люди, выяснилось, что пациенты с болезнью Альцгеймера стали чувствовать себя гораздо лучше, когда их плазму заменили на плазму, взятую у молодых доноров. То есть плазма крови тоже может служить средством омоложения всего организма и мозга.