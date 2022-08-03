Нейробиологи из Австралии придумали, как вылечить боль в спине без лекарств

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса и Института Исследований в нейронауках NeuRA (Австралия) разработали метод переобучения мозга, направленный на избавление от боли в спине, который оказался более эффективным, чем мануальная терапия и даже опиоиды. Результаты опубликованы в Journal of the American Medical Association. В исследовании приняли участие 276 человек с болью в спине. Одна группа прошла 12-недельный курс сенсомоторной переподготовки, разработанной авторами, а вторая — курс фиктивного лечения, предназначенного для контроля эффектов плацебо, которые часто встречаются при болях в спине. В первой группе в конце испытания было в два раза больше людей, полностью излечишвихся от боли. Новое лечение бросает вызов традиционным методам лечения хронической боли в спине, таким как лекарства и манипуляции с позвоночником, включающие инъекции и операции. Авторы работы рассматривали боль в спине именно как проблему с центральной нервной системой, а не патологию позвоночных дисков, костей или мышц. "Что касается результатов исследований, посвященных лечению боли в спине опиоидами, то разница в интенсивности боли по сравнению с группой плацебо составляет менее одного балла из 10 — эффект краткосрочный, незначительное улучшение незначительно, но при этом опиоиды имеют множество побочных эффектов и вызывают зависимость. Мы видим аналогичные результаты в исследованиях, сравнивающих мануальную терапию или ЛФК с плацебо", — рассказал профессор Джеймс Маколи из Школы медицинских наук UNSW и NeuRA. Сенсомоторная переподготовка была направлена на исправление дисфункции нервной системы, которая связана с большинством хронических болей в спине. Нарушение работы нервной системы приводит к двум проблемам: гиперчувствительности болевой системы и неправильной связи между спиной и мозгом. Авторам работы удалось переучить нервную систему и нормализовать "общение" между спиной и мозгом. Это первое в своем роде новое средство от боли в спине, которая остается причиной номер один инвалидности в последние 30 лет. Необходимы дополнительные исследования, чтобы воспроизвести эти результаты в других группах населения. Разработка может лечь в основу нового метода работы физиотерапевтов, специалистов по лечебной физкультуре в ближайшие 6-9 месяцев.