Создана татуировка, предсказывающая будущие болезни

Группа учёных из Южной Кореи разработала технологию умной татуировки. С её помощью специалисты смогут собирать данные о жизненных показателях и предсказывать болезни.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что в основу электронных чернил для татуировок легла технология жидкого металла и углеродных нанотрубок, функционирующих как биоэлектрод. Наносимое на кожу изображение можно будет подключить к ЭКГ или иному биосенсору.

На данный момент татуировка умеет передавать данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях. Вся эта информация может быть по итогу интерпретирована для предсказания заболеваний.