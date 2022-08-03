Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
57 минут назад

Создана татуировка, предсказывающая будущие болезни

Ferra.ru

Группа учёных из Южной Кореи разработала технологию умной татуировки. С её помощью специалисты смогут собирать данные о жизненных показателях и предсказывать болезни.

Создана татуировка, предсказывающая будущие болезни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что в основу электронных чернил для татуировок легла технология жидкого металла и углеродных нанотрубок, функционирующих как биоэлектрод. Наносимое на кожу изображение можно будет подключить к ЭКГ или иному биосенсору.

На данный момент татуировка умеет передавать данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях. Вся эта информация может быть по итогу интерпретирована для предсказания заболеваний.

В будущем мы надеемся подключить беспроводной чип, интегрированный в чернила, чтобы мы могли передавать данные между нашим телом и обратно на внешнее устройство. Стив Парк Профессор материаловедения и инженерии

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители