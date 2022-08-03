Обострение подагры повышает риск инфаркта и инсульта

Исследователи из Ноттингемского университета вместе с коллегами из Кильского университета (Великобритания) обнаружили, что риск сердечного приступа и инсульта временно увеличивается в течение четырех месяцев после обострения подагры. Результаты опубликованы в журнале JAMA.
Команда использовала медицинские данные 62 574 пациентов с подагрой, содержащиеся в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Ученые обнаружили, что у многих пациентов с подагрой, перенесших сердечный приступ или инсульт, часто наблюдался приступ подагры за 60 дней до приступа. У пациентов с подагрой, которые умерли из-за инфаркта или инсульта, вероятность наличия приступа подагры в предшествующие 60-120 дней в 2-4 раза выше, чем у остальных пациентов.
Это исследование показаывает важность длительной терапии пациентов с подагрой препаратами на основе аллопуринола, противовоспалительными лекарствами и соблюдения специальной диеты.
Подагра — это распространенная форма артрита, которая вызывается высоким уровнем мочевой кислоты, откладывающейся в суставах и вокруг них в виде игольчатых кристаллов. Их разрушение приводит к сильному воспалению в течение 1-2 недель, которое сопровождается сильным отеком, покраснением и болезненностью. От подагры страдает 1 из 40 взрослых людей в Великобритании.