Обострение подагры повышает риск инфаркта и инсульта

Исследователи из Ноттингемского университета вместе с коллегами из Кильского университета (Великобритания) обнаружили, что риск сердечного приступа и инсульта временно увеличивается в течение четырех месяцев после обострения подагры. Результаты опубликованы в журнале JAMA.

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Команда использовала медицинские данные 62 574 пациентов с подагрой, содержащиеся в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Ученые обнаружили, что у многих пациентов с подагрой, перенесших сердечный приступ или инсульт, часто наблюдался приступ подагры за 60 дней до приступа. У пациентов с подагрой, которые умерли из-за инфаркта или инсульта, вероятность наличия приступа подагры в предшествующие 60-120 дней в 2-4 раза выше, чем у остальных пациентов.

Это исследование показаывает важность длительной терапии пациентов с подагрой препаратами на основе аллопуринола, противовоспалительными лекарствами и соблюдения специальной диеты.