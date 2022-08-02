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31 минуту назад

Ученые выяснили, как дождевые капли могут образовывать перекись водорода

Газета.Ru

Капли воды при контакте с твердыми телами могут образовывать перекись водорода. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как дождевые капли могут образовывать перекись водорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Химики из Стэнфордского университета выяснили, что когда распыленные микроскопические капли воды ударяются о твердую поверхность, происходит контактная электризация. Из-за электризации часть капли превращается в перекись водорода. Это удалось выяснить с помощью аппарата со стеклянными микроканалами. В них наливали воду с красителем, который светится в присутствии перекиси. Жидкость окрашивалась в районе границы между твердым телом и водой.

Исследователи считают, что при ударе капель о твердую поверхность, электрический заряд "прыгает" между двумя материалами, жидким и твердым, создавая нестабильные активные формами кислорода. Пары этих частиц, гидроксильные радикалы ОН, могут затем соединяться с образованием пероксида водорода в небольших, но поддающихся обнаружению количествах.

По мнению авторов, это может быть причиной сезонности некоторых заболеваний. Летом относительная влажность воздуха высока, и микрокапли воды существуют в воздухе достаточно долго, чтобы продезинфицировать его.

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