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4 часа назад

Как язык поможет слепым людям «увидеть» мир

Ferra.ru

Учёные рассмотрели язык в качестве устройства сенсорной замены. Это означает, что его можно было бы использовать, например, слепым людям, чтобы «видеть».

Как язык поможет слепым людям «увидеть» мир
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи рассказали об устройстве под названием языковой дисплей, который похож формой на леденец и содержит 400 крошечных электродов. Каждый электрод соответствует пикселю с видеозаписи. Дисплей как бы передаёт изображение на язык.

Учёные решили проверить, как этот прибор влияет на концентрацию внимание человека. Иными словами, хотелось узнать, может ли мозг сосредотачивать тактильное внимание на поверхности языка. Оказалось, что язык действительно реагирует на полученную информацию примерно так же, как зрительные органы, но, несмотря на его невероятную чувствительность, внимание всё же немного ограничено. Очень легко чрезмерно простимулировать язык, вызывая сенсорную перегрузку, из-за которой становится трудно понять, что происходит.

Исследователи также обнаружили, что звуки могут влиять на процессы внимания на языке. Например, если пользователь слышит звук слева, ему легче определить информацию на левой стороне языка.

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