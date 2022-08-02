Исследована связь между диабетом и проблемами с психикой

В ходе исследования ученые изучили данные примерно 3,5 миллиона человек из Швеции, родившихся с 1973 по 2007 год, а также их ближайших родственников. Более чем у 20 тысяч участников еще в детском возрасте был диагностирован диабет первого типа. Оказалось, что риск развития депрессии у таких пациентов по сравнению со здоровыми испытуемыми в два раза выше, а тревожных расстройств — в 1,6 раза. У их родителей, братьев и сестер случаи появления проблем со психикой также был выше, чем в семьях, где не было детей с диабетом.