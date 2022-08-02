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4 часа назад

Исследована связь между диабетом и риском развития проблем с психикой

Lenta.ru

Медики Каролинского университета исследовали связь между диабетом первого типа и развитием психических заболеваний. Выводы работы описаны в журнале Diabetes Care.

Исследована связь между диабетом и проблемами с психикой
Фото: Лента.руЛента.ру

В ходе исследования ученые изучили данные примерно 3,5 миллиона человек из Швеции, родившихся с 1973 по 2007 год, а также их ближайших родственников. Более чем у 20 тысяч участников еще в детском возрасте был диагностирован диабет первого типа. Оказалось, что риск развития депрессии у таких пациентов по сравнению со здоровыми испытуемыми в два раза выше, а тревожных расстройств — в 1,6 раза. У их родителей, братьев и сестер случаи появления проблем со психикой также был выше, чем в семьях, где не было детей с диабетом.

В июне 2020 года специалисты из разных стран выявили, как занятия спортом помогают защититься от ожирения, диабета второго типа и других расстройств метаболизма: за это ответственна переносимая кровью сигнальная молекула N-лактоилфенилаланин (Lac-Phe).

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