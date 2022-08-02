Ученым удалось разъединить близнецов со сросшимся мозгом

По словам врача, эта операция была самой сложной в его карьере. В ней были задействованы врачи из разных стран, которые находились в «виртуальной комнате». При этом близнецам уже исполнилось три года, и им уже провели большое количество безуспешных операций по разделению. Как сообщил доктор Джилани, из-за этого на их голове было много рубцовой ткани, осложнявшей хирургическое вмешательство.