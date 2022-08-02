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4 часа назад

Британским ученым удалось разъединить сиамских близнецов со сросшимся мозгом

Газета.Ru

Британский хирург Нур уль-Увасе Джилани успешно совершил операцию по разъединению сиамских близнецов со сросшимся мозгом. Об этом сообщает LADBible.

Ученым удалось разъединить близнецов со сросшимся мозгом
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам врача, эта операция была самой сложной в его карьере. В ней были задействованы врачи из разных стран, которые находились в «виртуальной комнате». При этом близнецам уже исполнилось три года, и им уже провели большое количество безуспешных операций по разделению. Как сообщил доктор Джилани, из-за этого на их голове было много рубцовой ткани, осложнявшей хирургическое вмешательство.

Отмечается, что близнецов, Бернардо и Артуро Лима, родители привезли из Бразилии.

В результате операция завершилась успешно, а доктор Джилани сказал, что после нее почувствовал себя истощенным, но при этом «на седьмом небе от счастья».

«Мы очень рады, что операция прошла так хорошо, и мальчики и их семья получили такой результат, который изменит их жизнь в лучшую сторону», — заявил он.

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