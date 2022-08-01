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1 час назад

Ученые выяснили, как одноклеточные не сталкиваются друг с другом

Газета.Ru

Ученые раскрыли физические механизмы, определяющие стратегии плавания микроорганизмов. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как одноклеточные не сталкиваются друг с другом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи из Института динамики и самоорганизации Макса Планка в ходе серии экспериментов выяснили, что несмотря на простую форму одноклеточные существа выработали сложную манеру передвижения в окружающей среде.

В ходе первого эксперимента авторы исследовали, как движущиеся микроскопические пловцы влияют друг на друга. Для этого они провели опыты с маслом: микроскопические капли капали в мыльный раствор, в результате чего они двигались независимо друг от друга, выделяя небольшое количество масла.

Такие же следы оставляют за собой бактерии, считают ученые. Они могут определить, двигался ли по этому пути другой микроорганизм в ближайшее время, или нет. Такая стратегия приводит к самоизбегающему движению и уменьшает число столкновений, объясняют авторы работы.

Микроорганизмы отталкиваются от следов и движутся в замкнутом контуре вдали от других. При этом отталкивающее действие одного "пловца" от траектории другого определяется углом сближения и временем, прошедшим с момента первого проплывания.

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