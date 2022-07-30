Ученые обнаружили новые сведения об эпилепсии и аутизме

Исследования проводили ученые в Тель-Авивском университете, опубликовавшие научную работу

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«Мы пришли к выводу, что способность белка ADNP связываться с SHANK3 обеспечивает определенную защиту от мутаций», — ученые в публикации Molecular Psychiatry.

Медики уже знали о том, что случаи аутизма и эпилепсии связаны с генами ADNP и SHNK3. Но никто не понимал механизм, из-за чего происходят мутации и как они развиваются. Но проведенное исследование группой ученых в Тель-Авивском университете раскрыли часть механизма. Статья была опубликована в научном журнале под названием Molecular Psychiatry.

Оказалось, что мутации гена ADNP приводят к проблемам с выработкой белка с таким же названием. В итоге нарушается процесс формирования микротрубочек, создающих каркас для клеток. В итоге работа мозга нарушается.

Но в некоторых случаях последствия мутаций были меньшими. Проведенное исследование показало, что белок ADNP может связываться с белком SHANK3 и уменьшать последствия нарушения. Эти мутации как раз обычно и вызывают шизофрению или аутизм. Медики предположили, что SHANK3 является природной защитой от нарушений.