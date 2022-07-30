Найден способ спрогнозировать осложнения при беременности

После 20-й недели вынашивания плода у некоторых женщин может возникнуть патологическое состояние, для которого характерно повышение кровяного давления и наличие белка в суточной моче.

Фото: Говорит Москва Говорит Москва

Это опасное явление, оно грозит отслойкой плаценты и хроническим нарушением питания плода.

В лаборатории молекулярной биологии Медико-генетического научного центра имени Бочкова разработали метод, позволяющий спрогнозировать недуг. Об этом пишут «Известия».

Учёные отмечают, что тревожный симптом — это повышенный выброс внеклеточной ДНК. Новая методика основана на исследовании не её концентрации, а характеристик. Современные технологии позволяют выявить в макромолекуле участки с большим количеством нуклеотидов гуанина и цитозина. Их значительное повышение в составе внеклеточной ДНК говорит о хронических патологиях.