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1 час назад

Российские учёные нашли способ спрогнозировать серьёзные осложнения при беременности

Говорит Москва

После 20-й недели вынашивания плода у некоторых женщин может возникнуть патологическое состояние, для которого характерно повышение кровяного давления и наличие белка в суточной моче.

Найден способ спрогнозировать осложнения при беременности
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Это опасное явление, оно грозит отслойкой плаценты и хроническим нарушением питания плода.

В лаборатории молекулярной биологии Медико-генетического научного центра имени Бочкова разработали метод, позволяющий спрогнозировать недуг. Об этом пишут «Известия».

Учёные отмечают, что тревожный симптом — это повышенный выброс внеклеточной ДНК. Новая методика основана на исследовании не её концентрации, а характеристик. Современные технологии позволяют выявить в макромолекуле участки с большим количеством нуклеотидов гуанина и цитозина. Их значительное повышение в составе внеклеточной ДНК говорит о хронических патологиях.

В исследовании учёных Медико-генетического научного центра имени Бочкова принимали участие женщины, которые находились на 20-й и более поздних неделях беременности, — именно в этот период риск развития преэклампсии наиболее велик.

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