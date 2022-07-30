Когда и почему появился герпес

Вирус герпеса возник еще пять тысяч лет назад, в бронзовом веке, во время поцелуев. Такой вывод сделали ученые из Кембриджского университета.

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Исследователи изучили образцы ДНК трех тысяч археологических раскопок. Самые древние останки были найдены в Уральских горах, их возраст — 1500 лет. Анализ ДНК позволил найти схожесть между древним герпесом и его современными вариантами.

Ученые разработали две версии. Первая из них предполагает, что герпес появился в период миграции с пастбищ Евразии в Европу. Другая же версия указывает на то, что вирус возник во времена бронзового века с развитием практики поцелуев в Южной Азии, передает ЦСН.

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