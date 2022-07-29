Вредное воздействие гаджетов способно усилиться с возрастом

Ученые из Университета штата Орегон выявили, что вредное воздействие от ежедневного синего света, исходящего от различных гаджетов, способно усилиться в будущем. Исследование, в котором объяснена эта связь, опубликовано в журнале Medical Xpress со ссылкой на npj Aging.

В ходе работы специалисты подвергли вредному излучению плодовую мушку, также называемая Drosophila melanogaster. Их интересовало не только патологическое влияние синего света на митохондрии клеток, но и его воздействие с течением времени у постаревших подопытных. Проведение экспериментов на плодовых мушках обусловлено похожей моделью клеточного строения с людьми. Сначала облучали насекомых в возрасте двух дней, а затем и 20, 40, 60-дневных испытуемых.