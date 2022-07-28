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1 час назад

Впервые исследовано происхождение вируса герпеса на губах

Lenta.ru

Международная группа ученых, возглавляемая сотрудниками Кембриджского университета, впервые исследовала происхождение вируса герпеса на губах у людей. Выводы работы опубликованы в журнале Science Advances.

Впервые исследовано происхождение вируса герпеса на губах
Фото: Лента.руЛента.ру

Несмотря на современную распространенность вируса простого герпеса (ВПГ-1), специалисты подчеркнули, что найти истоки заражения человечества было достаточно проблематично. В древних останках четырех человек (их возраст превышал тысячу лет) ученые выделили вирусную ДНК. Самый старший образец принадлежал мужчине с Урала, жившего в поздний железный век около 1500 лет назад.

Согласно полученным данным, ВПГ-1 возник около пяти тысяч лет назад вследствие массовых миграций бронзового века в Европу из степных лугов Евразии. Это событие привело к демографическому всплеску, послужившему повсеместному распространению вируса. Кроме того, этому поспособствовали новые культурные практики с востока: романтические и сексуальные поцелуи.

В марте сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили, что вирусная инфекция способна спровоцировать патогенные процессы, вызывающие аутоиммунные нарушения спустя длительное время после выздоровления.

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