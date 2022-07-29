Раскрыто влияние эпигенетики на шансы дожить до 90 лет

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего раскрыли, что ускоренное биологическое старение, в том числе эпигенетическое, связано с более низкими шансами дожить до 90 лет. Результаты научной работы, опубликованные в журнале JAMA Network Open, демонстрируют, что эпигенетический возраст может служить биомаркером здорового долголетия и скорости процессов старения в организме.

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Специалисты проанализировали данные об эпигенетическом статусе 1813 пожилых женщин в возрасте 70-72 лет, которые приняли участие в долговременной национальном исследовании Women's Health Initiative. Среди этой когорты 464 женщины дожили до 90 лет, сохранив физическую подвижность и когнитивные функции; 420 пациенток дожили до этого же возраста, испытывая проблемы с подвижностью и умственной активностью, а 929 умерли, не дожив до 90 лет.

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Эпигенетические факторы влияют на активность определенных генов, не изменяя саму ДНК. Одной из разновидностей такого воздействия является метилирование — присоединение метильных групп к цитозину, который входит в состав динуклеотида цитозин-гуанин (CpG-динуклеотид). Исследователи охарактеризовали уровень метилирования всего генома по образцам крови каждой из участниц.

Известно, что накопление метильных групп с возрастом указывает на скорость старения, которую можно определить по нескольким известным эпигенетическим часам. Первые эпигенетические часы были разработаны генетиком Стивом Хорватом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе — они учитывают уровень метилирования 353 CpG-динуклеотидов. Другими эпигенетическими часами являются часы Ханнума, состоящие из 71 маркера метилирования, а также PhenoAge (513 маркеров) и GrimAge (1030 маркеров). В совокупности все эти часы предсказывают хронологический возраст, физическое благополучие, снижение когнитивных функций, длину теломер, риск рака, возрастных заболеваний и нейродегенеративных расстройств, а также вероятность преждевременной смерти.

Результаты анализа показали, что женщины, которые дожили до 90 возраста без проблем с физическим и умственным состоянием, в целом были здоровее остальных групп (30,8 процента против 24 и 21,7 процента соответственно) и реже страдали от таких хронических состояний, как рак, инсульт, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, частые падения, перелом бедра, эмфизема, артрит, депрессия, недержание мочи, а также зрительные или слуховые сенсорные нарушения.