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42 минуты назад

Медики создали молекулы, уничтожающие клетки рака мозга

Газета.Ruиещё 1

Журнал Science опубликовал исследование ученых из Йельского университета, в котором они описали новый способ лечения рака головного мозга.

Медики создали молекулы, уничтожающие клетки рака мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Этот подход предполагает избирательное уничтожение раковых клеток с помощью прямой модификации ДНК. Для этого исследовательская группа разработала специальные молекулы, которые фрагментируются в клетках и вызывают модификации ДНК раковых клеток.

В большинстве случаев в клетках глиомы II и III степени отсутствует белок репарации ДНК O6-метилгуанин метилтрансфераза (MGMT). MGMT-дефицитные опухоли первоначально реагируют на агент метилирования ДНК темозоломид, однако потом приобретают устойчивость.

Разработанные учеными молекулы преодолевают этот механизм резистентности, избирательно индуцируя гибель клеток в опухолях. Эти агенты вызывают динамическое повреждение ДНК раковых клеток.

По словам ученых, это открытие поможет создать новые методы лечения глиом и других видов рака.

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