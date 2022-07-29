Медики создали молекулы, уничтожающие клетки рака мозга

Журнал Science опубликовал исследование ученых из Йельского университета, в котором они описали новый способ лечения рака головного мозга.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Этот подход предполагает избирательное уничтожение раковых клеток с помощью прямой модификации ДНК. Для этого исследовательская группа разработала специальные молекулы, которые фрагментируются в клетках и вызывают модификации ДНК раковых клеток.

В большинстве случаев в клетках глиомы II и III степени отсутствует белок репарации ДНК O6-метилгуанин метилтрансфераза (MGMT). MGMT-дефицитные опухоли первоначально реагируют на агент метилирования ДНК темозоломид, однако потом приобретают устойчивость.

Разработанные учеными молекулы преодолевают этот механизм резистентности, избирательно индуцируя гибель клеток в опухолях. Эти агенты вызывают динамическое повреждение ДНК раковых клеток.