Как узнать по руке, сколько лет осталось жить

Ученые из Австрии разработали метод диагностики, который позволяет при помощи руки человека выяснить, сколько лет он еще проживет. У пациентов измеряют силу кисти с помощью динамометра, а затем сопоставляют ее с полом, возрастом и ростом посредство специальной диаграммы. И вуаля – этих данных достаточно, чтобы спрогнозировать оставшиеся годы жизни.
Подробнее об уникальной методике австрийцев – в материале "Рамблера".
В качестве испытуемых для ученых Витгенштейновского центра по изучению демографии и глобального человеческого капитала в Вене выступили 8156 американцев в возрасте 50-80 лет. За женщинами и мужчинами, которых, к слову, было поровну, исследователи наблюдали восемь лет. При помощи сложной статистики экспертам удалось создать надежную модель по прогнозу продолжительности жизни в зависимости от силы рукопожатия.
Что интересно, сила руки больше говорит об истинном возрасте человека, который нередко не совпадает с указанным в паспорте. Дело в том, что люди стареют индивидуально, поэтому процесс старения у одного из ровесников может быть куда более стремительным, чем у другого.
Ученые из Австрии установили, что даже по небольшому отклонению силы жима кистью от возрастной нормы можно выявить начало старения организма. И, как следствие, у пациента будет возможность пройти обследование и предпринять меры для того, чтобы отсрочить старость.
В данный момент специалисты могут давать три прогноза. Первый и самый лучший говорит о том, что организм человека еще весьма молод, и жизнь у него будет долгая. Второй сообщает о том, что процесс старения постепенно запускается, и жизнь будет не такой длинной, как в первом случае. Третий прогноз самый неутешительный – процесс старения идет активно, и человек проживет гораздо меньше, чем люди с первым и вторым прогнозом. В зависимости от того, насколько слаб кистевой жим, можно сделать более конкретные прогнозы об оставшихся годах жизни.