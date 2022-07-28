Как узнать по руке, сколько лет осталось жить

Ученые из Австрии разработали метод диагностики, который позволяет при помощи руки человека выяснить, сколько лет он еще проживет. У пациентов измеряют силу кисти с помощью динамометра, а затем сопоставляют ее с полом, возрастом и ростом посредство специальной диаграммы. И вуаля – этих данных достаточно, чтобы спрогнозировать оставшиеся годы жизни.

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Подробнее об уникальной методике австрийцев – в материале "Рамблера".

В качестве испытуемых для ученых Витгенштейновского центра по изучению демографии и глобального человеческого капитала в Вене выступили 8156 американцев в возрасте 50-80 лет. За женщинами и мужчинами, которых, к слову, было поровну, исследователи наблюдали восемь лет. При помощи сложной статистики экспертам удалось создать надежную модель по прогнозу продолжительности жизни в зависимости от силы рукопожатия.

Что интересно, сила руки больше говорит об истинном возрасте человека, который нередко не совпадает с указанным в паспорте. Дело в том, что люди стареют индивидуально, поэтому процесс старения у одного из ровесников может быть куда более стремительным, чем у другого.

Ученые из Австрии установили, что даже по небольшому отклонению силы жима кистью от возрастной нормы можно выявить начало старения организма. И, как следствие, у пациента будет возможность пройти обследование и предпринять меры для того, чтобы отсрочить старость.