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58 минут назад

Как ученые по руке прогнозируют, сколько еще лет проживет человек

Мира Маркина

Ученые из Австрии разработали метод диагностики, который позволяет при помощи руки человека выяснить, сколько лет он еще проживет. У пациентов измеряют силу кисти с помощью динамометра, а затем сопоставляют ее с полом, возрастом и ростом посредство специальной диаграммы. И вуаля – этих данных достаточно, чтобы спрогнозировать оставшиеся годы жизни.

Как узнать по руке, сколько лет осталось жить
Фото: unsplashunsplash

Подробнее об уникальной методике австрийцев – в материале "Рамблера".

В качестве испытуемых для ученых Витгенштейновского центра по изучению демографии и глобального человеческого капитала в Вене выступили 8156 американцев в возрасте 50-80 лет. За женщинами и мужчинами, которых, к слову, было поровну, исследователи наблюдали восемь лет. При помощи сложной статистики экспертам удалось создать надежную модель по прогнозу продолжительности жизни в зависимости от силы рукопожатия.

Что интересно, сила руки больше говорит об истинном возрасте человека, который нередко не совпадает с указанным в паспорте. Дело в том, что люди стареют индивидуально, поэтому процесс старения у одного из ровесников может быть куда более стремительным, чем у другого.

Ученые из Австрии установили, что даже по небольшому отклонению силы жима кистью от возрастной нормы можно выявить начало старения организма. И, как следствие, у пациента будет возможность пройти обследование и предпринять меры для того, чтобы отсрочить старость.

В данный момент специалисты могут давать три прогноза. Первый и самый лучший говорит о том, что организм человека еще весьма молод, и жизнь у него будет долгая. Второй сообщает о том, что процесс старения постепенно запускается, и жизнь будет не такой длинной, как в первом случае. Третий прогноз самый неутешительный – процесс старения идет активно, и человек проживет гораздо меньше, чем люди с первым и вторым прогнозом. В зависимости от того, насколько слаб кистевой жим, можно сделать более конкретные прогнозы об оставшихся годах жизни.

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