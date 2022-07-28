Почему недосып провоцирует тягу к сладкому и жирному

Помимо того, что отсутствие здорового сна негативно сказывается на всем организме в целом, вдобавок к этому плохой сон повышает аппетит и увеличивает тягу к жирной и сладкой еде. К таким выводам пришли ученые в одном из недавних исследований.

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Эксперты из Северо-Западного университета решили выяснить, почему так происходит, и как в данном случае избежать набора веса. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Специалисты провели эксперимент, разделив 25 здоровых участников на две группы: одни спали ночью четыре часа, другие – восемь. Утром добровольцев отправили в буфет и разрешили выбрать любую еду. Оказалось, что люди, получившие в два раза меньше сна, выбирали для завтрака высокалорийные продукты –например, вместо черничных кексов (190 ккал) они отдавали предпочтение глазированным пончикам (440 ккал).

Эксперты взяли анализ крови у испытуемых и выяснили, что у. тех, кто спал всего четыре часа, повысился уровень 2 олеоилглицерина (2OG) — молекул, которые участвуют в работе эндоканнабиноидной системы. Помимо аппетита данная сеть рецепторов регулирует множество функций организма, в числе которых обучение, память, настроение и ощущение боли.

Вдобавок к этому, эндоканнабиноидная система оказывает влияние на обоняние. В ходе последующей работы, поместив участников исследования в МРТ, ученые установили, что у тех, кто мало спал, ослабилась связь между обонятельным центром и островковой долей, которая отвечает за вкус и аппетит. Островок изучает и анализирует информацию, получаемую от органов чувств, и к тому же получает данные о том, достаточно ли в организме энергии.

Плохой сон приводит к тому, что связь грушевидной коры с островком нарушается, и организм упускает информацию о запасе энергии в организме. Как следствие, вы не чувствуете насыщения и налегаете на более калорийную пищу.