Почему недосып провоцирует тягу к сладкому и жирному

Помимо того, что отсутствие здорового сна негативно сказывается на всем организме в целом, вдобавок к этому плохой сон повышает аппетит и увеличивает тягу к жирной и сладкой еде. К таким выводам пришли ученые в одном из недавних исследований.
Эксперты из Северо-Западного университета решили выяснить, почему так происходит, и как в данном случае избежать набора веса. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Специалисты провели эксперимент, разделив 25 здоровых участников на две группы: одни спали ночью четыре часа, другие – восемь. Утром добровольцев отправили в буфет и разрешили выбрать любую еду. Оказалось, что люди, получившие в два раза меньше сна, выбирали для завтрака высокалорийные продукты –например, вместо черничных кексов (190 ккал) они отдавали предпочтение глазированным пончикам (440 ккал).
Эксперты взяли анализ крови у испытуемых и выяснили, что у. тех, кто спал всего четыре часа, повысился уровень 2 олеоилглицерина (2OG) — молекул, которые участвуют в работе эндоканнабиноидной системы. Помимо аппетита данная сеть рецепторов регулирует множество функций организма, в числе которых обучение, память, настроение и ощущение боли.
Вдобавок к этому, эндоканнабиноидная система оказывает влияние на обоняние. В ходе последующей работы, поместив участников исследования в МРТ, ученые установили, что у тех, кто мало спал, ослабилась связь между обонятельным центром и островковой долей, которая отвечает за вкус и аппетит. Островок изучает и анализирует информацию, получаемую от органов чувств, и к тому же получает данные о том, достаточно ли в организме энергии.
Плохой сон приводит к тому, что связь грушевидной коры с островком нарушается, и организм упускает информацию о запасе энергии в организме. Как следствие, вы не чувствуете насыщения и налегаете на более калорийную пищу.
Чтобы не набрать лишние килограммы под воздействием данного механизма, эксперты советуют отводить на сон не менее семи часов ежедневно. Если сделать этого не удалось, во время приема пищи обращайте особое внимание на размер порции, а также старайтесь осознанно отказываться от калорийных продуктов и выбирайте сбалансированные блюда.