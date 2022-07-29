Ученые выяснили, что уборка снижает риск деменции на 15-35%

Ученые из Сычуаньского университета выяснили, что простая уборка или готовка могут снижать риск развития старческого слабоумия на 21%, а усилить этот эффект могут регулярное общение и тренировки. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

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Исследователи проанализировали данные UK Biobank, в котором отслеживается здоровье более полумиллиона пожилых людей. К концу исследования у 5185 участников развилась деменция.

За 11 лет наблюдений меньше всего случаев деменции оказалось среди тех, кто больше всего занимался физической и умственной деятельностью. Уборка, уход за садом, готовка или мытье посуды снизили риск развития болезни Альцгеймера на 21%. На 15% риск старческого слабоумия был ниже у тех, кто регулярно принимал гостей.

Заметнее всего эффект от тренировок, бега, быстрой ходьбы, езды на велосипеде: они снизили риск болезни Альцгеймера на 35%.

Все участники исследования выиграли от физической активности, независимо от их наследственности.