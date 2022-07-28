Рыжие люди чувствительнее к боли

Доктор Эдвин Лайем, сотрудник Университета Луисвилла, изучал действие ингаляционного анестетика десфлурана на женщин в возрасте от 18 до 40 лет. У них проверяли бессознательный рефлекс - движение конечностей в ответ на болевую стимуляцию. Этот рефлекс сохраняется, даже когда мозг отключен с помощью наркоза. Он демонстрирует глубокие защитные механизмы организма, работающие даже в бессознательном состоянии.

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По сути, научное исследование было побочным результатом введения пациенток в состояние наркотического сна, необходимого для проведения хирургических операций и других манипуляций. Но при этом результаты оказались очень интересными. Ученые обнаружили, что, по сравнению с темноволосыми и блондинками, женщинам с рыжими волосами требовалось большее количество наркотического препарата, чтобы остановить этот рефлекс.

Это, казалось бы, простое наблюдение может иметь большое значение как для практической анестезиологии, так и для других разделов медицины. Оно говорит о том, что биохимические процессы у женщин с огненными волосами могут происходить несколько иначе, чем у остальных. И, похоже, все это запрограммировано на генетическом уровне. Можно предположить, что у них будет иная восприимчивость и к другим препаратам, используемым при самых разных болезнях. Какие-то из них нужно будет давать в большей дозе, какие-то - в меньшей. А от чего-то, может, придется отказаться совсем.