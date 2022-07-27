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1 час назад

Неожиданно, но факт: пиво полезно для женщин и вредно для мужчин

Ferra.ru

Как показывают научные исследования, в пиве содержатся особые вещества, которые улучшают здоровье представителей женского пола, а вот на мужчин действуют совсем по-другому. Например, из-за пива у мужчин могут начать расти груди.

Пиво полезно для женщин и вредно для мужчин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

О пиве ходит множество слухов. Однако особый интерес представляет утверждение учёных, согласно которому пиво может принести больше проблем со здоровьем мужчинам в отличие от женщин.

Связан такой эффект пива, по мнению специалистов, с особенностями хмеля, из которого изготавливается напиток. В хмеле много фитоэстрогенов, а эти вещества схожи с женскими половыми гормонами. Поэтому из-за употребления пива в больших количествах у мужчин может появиться женская грудь.

Фитоэстрогены могут уменьшить количество энергии у мужчины, а также привести к раздражительности и плаксивости. Внимательно нужно следить и за набуханием грудных тканей, так как в этом случае избавиться от такой «груди» поможет только операция.

На женщин фитоэстрогены влияют по-другому. Они усиливают действие женских половых гормонов и помогают облегчить переход к менопаузе.

Однако важно помнить, что всё полезно в меру. При чрезмерном употреблении хмель может, наоборот, способствовать возникновению разных проблем со здоровьем.

Также председатель британского общества независимых пивоваров Бустер Грант подчеркнул, что «женская грудь» (или гинекомастия) у мужчин может появиться скорее из-за малоподвижного образа жизни, а не из-за пива. Также на это, по мнению эксперта, могут влиять определённые сорта хмеля.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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