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2 часа назад

Изучена связь между загрязнением воздуха и риском развития деменции

Lenta.ru

Британский комитет по медицинскому воздействию загрязнения воздуха (COMEAP) пришел к выводу, что риск развития деменции у пожилых людей может быть связан с выбросами в атмосферу. Об этом сообщает The Guardian.

Изучена связь между загрязнением воздуха и развитием деменции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты изучили около 70 исследований о связи между выбросами в атмосферу и работой человеческого мозга. Они пришли к выводу, что загрязнение атмосферы, скорее всего, снижает когнитивные функции и приводит к развитию деменции у пожилых людей. По словам экспертов, загрязнители, попадая в кровеносную систему, влияют на приток крови к мозгу.

Ученые пришли к выводу, что загрязнение связано с атрофией вещества головного мозга. Также есть предположения, что выбросы влияют на развитие памяти и внимания людей. Однако на данный момент исследователи не выяснили, какое именно загрязняющее вещество оказывает подобный эффект. Они пообещали провести больше исследований, чтобы найти доказательства.

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