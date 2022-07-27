Изучена связь между загрязнением воздуха и развитием деменции

Британский комитет по медицинскому воздействию загрязнения воздуха (COMEAP) пришел к выводу, что риск развития деменции у пожилых людей может быть связан с выбросами в атмосферу. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперты изучили около 70 исследований о связи между выбросами в атмосферу и работой человеческого мозга. Они пришли к выводу, что загрязнение атмосферы, скорее всего, снижает когнитивные функции и приводит к развитию деменции у пожилых людей. По словам экспертов, загрязнители, попадая в кровеносную систему, влияют на приток крови к мозгу.