Найден растительный препарат от рака

В ходе работы специалисты смогли выявить, что белок RDR1 ингибирует пролиферацию раковых клеток, воздействуя на клеточный цикл. Затем научные сотрудники клонировали ген RDR1 из арабидопсиса (At) и риса (Os).

На молекулярном уровне анализ обогащения набора генов (GSEA) на основе RNA-seq показал, что соединение может влиять на циклические процессы раковых клеток, в то же время не оказывая существенного влияния на нераковые клетки. Препарат обладает широким спектром и специфическим ингибированием опухолевых клеток. В экспериментах на мышах RDR1 показал эффективность при различных прогрессирующих опухолях и лейкемии.