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2 часа назад

Найден растительный препарат от рака

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Школы естественных наук Пекинского университета нашли новый препарат от рака на растительной белковой основе. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Найден растительный препарат от рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты смогли выявить, что белок RDR1 ингибирует пролиферацию раковых клеток, воздействуя на клеточный цикл. Затем научные сотрудники клонировали ген RDR1 из арабидопсиса (At) и риса (Os).

На молекулярном уровне анализ обогащения набора генов (GSEA) на основе RNA-seq показал, что соединение может влиять на циклические процессы раковых клеток, в то же время не оказывая существенного влияния на нераковые клетки. Препарат обладает широким спектром и специфическим ингибированием опухолевых клеток. В экспериментах на мышах RDR1 показал эффективность при различных прогрессирующих опухолях и лейкемии.

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