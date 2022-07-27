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52 минуты назад

В России усовершенствована антисмысловая терапия раковых опухолей

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Учеными химико-биологического кластера российского Университета ИТМО разработана первая в мире система лечения злокачественных опухолей, которая сначала обнаруживает рак, а затем отключает гены, отвечающие за его жизнедеятельность. Это делает лечение злокачественных опухолей безопасным, поскольку оно не затрагивает здоровые клетки и ткани. Результаты проведенного исследования представлены в журнале Nucleic Acid Therapeutics.

В России усовершенствована антисмысловая терапия рака
Фото: FBM.ruFBM.ru

Известно, что традиционно для лечения злокачественных опухолей используются радиотерапия и химиотерапия. Их применение связано с серьезными неблагоприятными последствиями для организма. Кроме того, многие опухоли могут стать устойчивыми к лечению. Поэтому в настоящее время разрабатываются альтернативные, более эффективные методы лечения для устранения рака.

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Одним из таких методов является антисмысловая терапия. Она основана на использовании одноцепочечных олигонуклеотидов (коротких нитей ДНК), которые могут комплементарно связываться с определенным геном в последовательности ДНК клетки и подавлять его экспрессию. Недостатком антисмысловых олигонуклеотидов является то, что они могут воздействовать не только на опухолевые клетки, но и на целые клетки.

Российские ученые впервые предложили способ преодоления этого недостатка. Они разработали бинарную систему, состоящую из двух цепочек антисмысловых олигонуклеотидов. Первый из них, сенсорный, необходим для поиска специфических генов – маркеров рака – чтобы убедиться, что это раковая клетка. Второй контур, терапевтический, играет роль классического антисмыслового олигонуклеотида, выключая ген-мишень. Специфичность системы заключается в ее вариабельности: мишенью может стать любой ген, в то время как первая петля может распознать любой онкомаркер.

Исследователи экспериментально проверили антисмысловую систему in vitro. В качестве онкологического маркера они использовали часть гена KRAS, с которым связана примерно треть всех раковых заболеваний, а в качестве белка-мишени – ген GFP, который кодирует зеленый флуоресцентный белок. Об эффективности системы можно было судить по снижению флуоресценции клеток. Этот опыт показал, что система уничтожает клетки, содержащие нужный маркер рака, а не все.

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