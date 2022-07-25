Ученые создали препарат от грибка нового типа

Новые химические вещества — 3,5-замещенные тиазолидин-2,4-дионы были созданы с помощью реакции Кнёвенагеля и алкилирования имидного азота. Они подавляют рост и размножение грибков, а также приводят к изменениям в клеточной стенке грибков и кандидозных дрожжей. Эти соединения могут стать основой для противогрибковой терапии, против которой болезнетворные микроорганизмы не смогут выработать устойчивость, поскольку эти вещества воздействуют на грибок по новому механизму.