Как в Китае выявляют болезни по анализам слез

Медицина не стоит на месте, и с каждым годом ученые делают все больше открытий, которые помогают в выявлении тех или иных заболеваний. Некоторые из методик по-настоящему поражают. Например, специалисты из Китая научились диагностировать болезни по анализу слез. Подробнее об этом методе – в материале "Рамблера".

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Китайские химики разработали наномембраны, которые извлекают из капли человеческой слезы все скопления белковых молекул. Проанализировав их, можно диагностировать различные недуги. Например, диабет, синдром сухого глаза и несколько других заболеваний.

Все дело в том, что наномембраны отделяют белковые компоненты и короткие РНК-молекулы от содержащейся в слезах соли, антител и других соединений. После этого биомаркеры болезней можно легко исследовать.