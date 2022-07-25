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3 часа назад

Как в Китае выявляют болезни по анализам слез

Мира Маркина

Медицина не стоит на месте, и с каждым годом ученые делают все больше открытий, которые помогают в выявлении тех или иных заболеваний. Некоторые из методик по-настоящему поражают. Например, специалисты из Китая научились диагностировать болезни по анализу слез. Подробнее об этом методе – в материале "Рамблера".

Как в Китае выявляют болезни по анализам слез
Фото: unsplashunsplash

Китайские химики разработали наномембраны, которые извлекают из капли человеческой слезы все скопления белковых молекул. Проанализировав их, можно диагностировать различные недуги. Например, диабет, синдром сухого глаза и несколько других заболеваний.

Все дело в том, что наномембраны отделяют белковые компоненты и короткие РНК-молекулы от содержащейся в слезах соли, антител и других соединений. После этого биомаркеры болезней можно легко исследовать.

В перспективе исследователи надеются, что в будущем диагностировать болезни глаз и метаболические расстройства можно будет не только в клинике, но и у себя дома.

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