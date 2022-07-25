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1 час назад

Разработано контролирующее состояние здоровья по поту ожерелье

Lenta.ru

Команда специалистов из Университета штата Огайо разработала ожерелье-биосенсор, способное контролировать состояние здоровья и определять уровень различных химических показателей в организме. Результаты работы описаны в журнале Science Advances.

Разработано контролирующее состояние здоровья по поту ожерелье
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Как уточняется, «умное ожерелье» поставляется вместе с застежкой и подвеской, а вместо батареек использует резонансный контур. Разработка способна отслеживать уровень глюкозы и другие биомаркеры через пот. В ходе экспериментов ученые протестировали устройство на участниках. Их попросили кататься на велосипеде в течение 30 минут, а затем сделать перерыв на 15 минут. Во время отдыха команде дали сладкие напитки, а затем замерили уровень глюкозы с помощью ожерелья. Он показал успешные результаты, а кроме того, биосенсору потребовалось для этого минимальное количество пота.

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