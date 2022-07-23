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2 часа назад

Ученые стали еще ближе к лечению инсулинозависимого диабета

Ferra.ru

Исследование, проведенное Университетом Монаша в Мельбурне, открыло путь к регенерации инсулина в стволовых клетках поджелудочной железы, что стало серьезным прорывом на пути к новым методам лечения диабета 1 и 2 типа.

Ученые стали еще ближе к лечению инсулинозависимого диабета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Используя стволовые клетки поджелудочной железы донора с диабетом 1 типа, исследователи смогли эффективно реактивировать их, чтобы они стали экспрессирующими инсулин и функционально напоминали бета-подобные клетки с помощью препарата, одобренного Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, но в настоящее время не разрешенного для лечения диабета.

Хотя это требует дальнейшей работы, в принципе, новый подход позволит заменить клетки, вырабатывающие инсулин (бета-клетки), которые разрушаются у больных диабетом 1 типа, работающими клетками.

Исследование, проведенное под руководством экспертов по диабету профессора Сэма Эль-Оста, доктора Кита Аль-Хасани и доктора Ишанта Хураны из отделения диабета Монаша, может привести к потенциальному варианту лечения инсулинозависимого диабета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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