Большинство людей запоминают около двух снов в неделю, части вовсе не снятся сны. "Рамблер" выяснил, почему одни люди запоминают сны, а другие — нет.

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Рафаэль Валлат, нейробиолог, специализирующийся на исследованиях сна и сновидений в Калифорнийском университете, считает, что сновидения «являются одним из последних рубежей в нашем понимании человеческого разума».

Здесь важно отметить, что сны снятся всем и забывать сны — абсолютно нормально с точки зрения здоровья и функционирования мозга. При пробуждении память особенно хрупкая. Резкого звука будильника порой достаточно для того, чтобы отвлечь нас, не давая мимолетным воспоминаниям быть записанными в долговременную память.

В 2017 году в журнале Американской ассоциации психологов было опубликовано исследование, которое потвердило теорию о том, что некоторые личностные различия могут влиять на способность запоминать сны.

Люди, склонные к логическому и аналитическому мышлению скорее не будут обращать внимание на сны. А творческим людям запоминать образные ведения будет проще.

Область мозга, ответственная за сновидения также задействована когда мы думаем о себе или о других в прошлом или будущем. По словам Рафаэля Валлата, во сне эта область также активна как и в момент бодрствования у тех, кому сны снятся регулярно. Возможно, именно по этой причине одни люди лучше запоминают свои сны, чем другие.

Еще одно исследование показано, что мозг тех, кому снятся сны больше реагирует на звуки во время сна. Это указывает на разную активность височно-теменной доле — центре обработки информации в мозге. Таким образом, неудивительно, что такие люди более склонны просыпаться ночью и имеют более длительные периоды бодрствования.