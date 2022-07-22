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1 час назад

Новое приложение выявит половую инфекцию по фото

Ferra.ru

Стартап из Сингапура HeHealth разработал мобильное приложение, которое использует искусственный интеллект для анализа фотографии пениса на наличие признаков заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП).

Новое приложение выявит половую инфекцию по фото
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Приложение использует запатентованную технологию искусственного интеллекта, которая обнаруживает не только ЗППП, но и другие виды редких заболеваний, таких как рак полового члена. По данным HeHealth, их приложение демонстрирует 90-процентную точность при скрининге на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Сообщается, что приложение использует многоуровневые меры безопасности, чтобы фотографии не попали туда, куда не следует. Кроме того, программа не собирает личную информацию о своих пользователях: ни имя, ни номер телефона, ни адрес электронной почты или другие данные. Нужно просто скачать её и сделать снимок.

Приложение полностью бесплатное — доступно как для Android, так и для iOS .

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