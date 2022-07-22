Установлен фактор, мешающий организму бороться с раком

Раковые клетки вырабатывают уникальную форму коллагена, защищающую их от иммунного ответа человека – к такому выводу пришли ученые из Техасского университета. Исследование, опубликованное в журнале Cancer Cell, основывается результатах анализа лабораторной линии раковых клеток поджелудочной железы.

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Обычно коллаген представляет собой гетеротримерный белок, состоящий из двух цепей α1 и одной цепи α2. Однако раковые клетки экспрессируют только ген, кодирующий цепь α1 (COL1a1). Дальнейший анализ показал, что раковые клетки глушат ген цепи α2 (COL1a2) посредством эпигенетического гиперметилирования, в результате чего образуется специфичный для рака гомотример коллагена, состоящий из трех цепей α1.

Данная форма коллагена создает внеклеточный матрикс, который влияет на микробиом опухоли и защищает ее от иммунных реакций. Эта аномальная структура принципиально отличается от нормального коллагена, вырабатываемого в организме человека. Ученые также создали мышиную модель – грызуны страдали от рака поджелудочной железы с удалением COL1a1 только в раковых клетках. Потеря этого специфичного для рака гомотримера снижала угнетение иммунитета.