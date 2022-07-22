Ученые научились определять болезни по анализу слез

По слезам можно определить заболевания глаз, признаки диабета и даже рака. Об этом сообщил ученый Фэй Лю из Медицинского университета Вэньчжоу (Китай), автор исследования и разработки.

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По его словам, в будущем технология позволит людям проводить анализы прямо дома. Подобно моче и слюне, слезы несут определенную информацию о состоянии организма. Поэтому ученые разработали новый подход к анализам. В первых опытах они использовали слезы коллег. Собранную жидкость поместили в устройство с нанопористыми мембранами, которые вибрировали и впитывали раствор. В результате удаляется влага и остается ее содержимое, необходимое для исследования.

Как выяснилось, что различные типы заболеваний оставляют свои молекулярные отпечатки в слезах людей. Эти молекулярные следы могут помочь практикующим врачам отслеживать, как развивается диабет или другое заболевание у пациентов.