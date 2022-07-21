Почему богатство вредит здоровью

Многие люди убеждены, что деньги решают все проблемы, в том числе – проблемы со здоровьем. И это мнение небезосновательно: большой доход, действительно, позволяет не экономить на врачах и регулярно проходить чек-ап.

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Однако не так давно ученые пришли к выводу, что порой карьерный успех может, напротив, подорвать здоровье. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Как сообщает Inverse, исследователи выяснили, что высокий заработок нередко оказывает негативное влияние на кардиометаболическое здоровье. К слову, именно плохие показатели кардиометаболического здоровья связывают с возникновением диабета, сердечно-сосудистых недугов, а также с инсультом. Соответствующее исследование можно найти в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Чтобы провести исследование, ученые собрали группу из 9 419 добровольцев. В начале исследования одним было по 11, а другим по 20 лет. Ученые завершили работу, когда им исполнилось 24 и 32 года соответственно.

Подопытных разделили на четыре группы в зависимости от дохода их семьи в детстве и от их собственного заработка во взрослом возрасте: те, кто жил всегда в достатке, те, кто всегда жил в бедности, те, чей уровень жизни вырос со временем, и те, чей уровень жизни упал.

Специалисты также учитывали такие факторы, как образование родителей, и получала ли семья социальную помощь. После этого эксперты оценили социально-экономический статус участников, основываясь на том зарабатывали ли они больше или меньше $15 тыс. в год.

И наконец, эксперты сравнили финансовое положение испытуемых с показателями кардиометаболического здоровья (процент брюшного жира, артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови). Как оказалось, те, кто поднялся по социальной лестнице, испытывали меньше стресса, чем те, чей доход всегда оставался на низком уровне.

При этом у тех, кто "поднялся", был более высокий риск развития метаболического синдрома по сравнению с теми, кто всегда жил в достатке.

"Польза для здоровья, которую вы получаете от статуса, в некоторой степени зависит от того, как вы его достигли",