Ученые выяснили, как микробы снижают эффективность паст от кариеса

Микробы, образующие биопленки на поверхности зубной эмали при кариесе, могут снижать эффективность паст и таблеток для профилактики кариеса, выяснили ученые из Воронежского государственного университета и Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко совместно с зарубежными коллегами из Австралийского синхротронного центра. Выделяемые патогенными бактериями вещества не позволяют эмали насыщаться минеральными соединениями в полной мере. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Pharmaceutics.

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Бактерии, живущие на зубной эмали, образуют на ней биопленку из различных органических веществ, минеральных ионов и воды. В ее составе имеются и белки, образующие сеть для транспорта ионов и минералов из ротовой полости к эмали. Эти вещества затем используются для минерализации эмали, то есть участвуют в поддержании ее прочности. Это свойство необходимо не только для того, чтобы человек не чувствовал боль из-за кислот или горячих напитков, но и для защиты зубов от патогенных бактерий. Помочь минерализации можно с помощью специальных паст или таблеток с органическим фосфором.

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Ученые исследовали образцы зубных биопленок здоровых и больных кариесом зубов методом инфракрасной микроспектроскопии.

Авторы работы выяснили, что после применения паст и таблеток для профилактики кариеса биопленки на здоровых зубах имели более высокое содержание фосфатов по отношению к белкам и липидам. Это позволяло эмали успешно противостоять воздействию кислот. В зубах, пораженных кариесом, при применении пасты это соотношение не изменилось, а в случае таблеток даже снизилось.

Работа ученых может объяснить, почему эффективность профилактики кариеса отличается от случая к случаю и позволить разработать более предсказуемые индивидуальные протоколы лечения. Авторы исследования считают, что полученные ими результаты соотносятся с природой сложных биопленочных сообществ на поверхности зубов. Состав входящих в них микроорганизмов может меняться, но при этом и сами микробы могут по-разному функционировать в норме и при патологии.