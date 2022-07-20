Медики придумали, как диагностировать болезни по слезам

Медики из Вэньчжоуского медицинского университета (Китай) и Гарвардской медицинской школы (США) разработали тест-систему для диагностики заболеваний по нескольким слезинкам. Она уже показала эффективность для определения пациентов с диабетической ретинопатией. Исследование опубликовано в журнале ACS Nano.

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Наномембранная система iTEARS способна выделять из слез экзосомы — выделяемые клетками пузырьки, содержащие регуляторные РНК и белки. Эти вещества часто оказываются биомаркерами многих заболеваний, в том числе синдрома сухого глаза и диабетической ретинопатии. Диагностика этих заболеваний сегодня основывается в основном на опросе самого пациента, который не всегда бывает объективным. Обнаружение экзосом могло бы сделать диагностику гораздо более точной, но методы их выделения дорогие, сложные и требуют больших объемов образцов, которые непросто собрать в случае со слезами.

Создатели iTEARS первоначально разработали ее для выделения экзосом из мочи и плазмы, но смогли модифицировать ее для получения экзосом из слез. Система выделяет экзосомы всего за 5 минут путем фильтрации слезных растворов через нанопористые мембраны. Затем в образцах можно обнаружить биомаркеры заболеваний — белки или нуклеиновые кислоты.