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2 часа назад

Психологи опровергли связь уровня серотонина с депрессией

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Университетского колледжа Лондона утверждают, что депрессия не вызвана химическими изменениями в организме человека, в частности низким уровнем гормона серотонина. Работа была опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Психологи опровергли связь уровня серотонина с депрессией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые рассмотрели 17 исследований, в которых приводились результаты анализов уровня серотонина тысяч людей, как здоровых, так и страдающих от депрессии. В результате исследователи пришли к выводу, что нет каких-либо доказательств того, что депрессия возникает из-за нехватки "гормона счастья".

Кроме того, искусственное снижение уровня серотонина у здоровых добровольцев также не привело к развитию у них депрессии. По словам ученых, популярность теории о химическом дисбалансе связана с увеличением приема антидепрессантов среди населения, которые, по мнению исследователей, не всегда являются эффективным способом лечения заболеваний. В будущих исследованиях ученые хотят установить более универсальный способ лечения депрессивного расстройства.

Ранее психологи выяснили, что ударные дозы витамина B6 помогают бороться с тревожностью и депрессией.

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