Любимые песни улучшают память у людей старшего возраста

Учёные провели исследование, которое показало – как музыка влияет на процессы в мозге. В частности, любимые музыкальные произведения помогают людям с деменцией вспомнить давно произошедшие события.

Фото: Сибмеда Сибмеда

В новом исследовании Психеи Луи, директора лаборатории музыкальной визуализации и нейронной динамики Northeastern, музыка используется как терапевтический метод, усиливающий определённые связи в мозге и улучшающий когнитивные функции у людей зрелого возраста.

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Идея этой работы исходила из собственного опыта Луи, которая в своё время играла музыку в доме престарелых. Тогда она заметила, что люди, которые не способны были закончить предложение или мысль, внезапно начинали подпевать песне. Так она поняла, что воздействие музыки на мозг отличается от всего остального.

В данном исследовании приняли участие люди от 54 до 89 лет. Они слушали плейлист в течение часа ежедневно восемь недель и записывали свои реакции на музыку. Учёные сканировали мозг до и после прослушивания для измерения неврологической реакции.

Плейлисты составлялись индивидуально: в них входили песни, которые выбрали сами участники, а также другие классические произведения, поп и рок композиции. Участники оценивали песню и по тому, насколько она им понравилась, и насколько она им знакома. Это позволило сделать вывод, что в музыкальной терапии нет универсального подхода, и нельзя сказать, какая музыка работает лучше всего.

Было обнаружено, что любимые музыкальные произведения усиливали связи в мозге. Они устраняли разрыв между слуховой системой мозга и системой вознаграждения, которая управляет мотивацией. Музыка, по сути, создавала слуховой канал непосредственно к медиальной префронтальной коре, центру вознаграждения мозга. Медиальная префронтальная кора – это одна из областей, которые теряют свою активность и функциональные связи у пожилых людей, особенно людей с деменцией. Музыка, которую участники выбрали сами, обеспечивала наиболее сильную связь между этими двумя областями мозга.