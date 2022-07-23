Правда ли, что запах тела действует на мужчин и женщин по-разному

Вещество гексадеканал, которое выделяется при дыхании и нагревании кожи, не имеет запаха, но влияет на людей. "Рамблер" выяснил, каким образом.

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Ученая Ева Мисхор из Научного института Вейцмана в Израиле выяснила, что люди “общаются” друг с другом через запахи своего тела.

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"Люди чувствуют запах друг друга – своих детей, своих романтических партнеров, незнакомцев – все время. Наше исследование показывает, что люди общаются с помощью химических летучих веществ, которые они выделяют, а мозг получает из них много информации".

Гексадеканал действует как "социальный буфер", снижающий стресс у мышей. Друугие исследования показали, что это соединение по-разному запускает мозговую активность у мужчин и женщин.

Мисхор и ее коллеги попросили 67 мужчин и 60 женщин в возрасте от 21 до 34 лет, сыграть в онлайн-экономическую игру против других игроков и роботов. Всех участников попросили понюхать масло гвоздили перед игрой. Для половины участников масло было смешано с гексадеканалом.

Во время игры, которую ученые запрограммировали так, чтобы она казалась несправедливой после нескольких раундов, участником было позволено "взрывать" своих противников с помощью звука.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые нюхали гексадеканал, более агрессивно реагировали на игру, они чаще кричали и "взрывали" своих противников на 17,6 процента.

Однако мужчины, которые вдохнули химическое вещество, ответили на 18,4% меньшим объемом, по сравнению с мужчинами не вдыхавшими гексадеканал.

МРТ головного мозга участников показало, что после вдыхания гексадеканала как у мужчин, так и у женщин повысилась активность в тех частях мозга, которые связаны с распознаванием социальных сигналов. Когда они чувствовали себя спровоцированными игрой, у женщин повышалась нейронная активность, связывающая эти области с областями мозга, ответственными за агрессивное поведение. У мужчин, тем временем, была снижена.