Биологи обнаружили, что сосуды "запоминают" инсульт

Сосудистая система обеспечивает транспорт питательных веществ, кислорода, гормонов и других ресурсов во все части нашего организма. При этом ресурсы для ее построения не безграничны, и чтобы рационально использовать имеющиеся, кровеносная система адаптируется под условия в организме. Чтобы выяснить закономерности этой адаптации, ученые создали компьютерную модель сосудистой сети.

Авторы выяснили, что сила связи между двумя сосудами зависит от интенсивности потока. При определенном пороге снижения кровотока эта связь разрывается, и восстановить ее почти невозможно — организму гораздо проще пропустить кровь по другому пути, чем восстанавливать старый. Типичным примером этого является закупорка кровеносного сосуда. В некоторых случаях она приводит к инсульту. Но даже после устранения тромба и восстановления кровотока некоторые сосуды остаются очень слабыми. Похожий принцип, по словам авторов, используют слизевики Physarum. Из своих тел они создают динамичную сеть, которая непрерывно ощупывает среду в поиске кратчайшего пути до питательных ресурсов.