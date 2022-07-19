«Вирус зомби-апокалипсиса»: что это такое, кто переносит и когда ждать болезнь в России

Не успели люди отойти от пандемии коронавируса и смириться с обезьяньей оспой, как над миром нависла новая угроза. И опять прямиком из Африки.

Фото: "Федерал-Пресс" "Федерал-Пресс"

Речь идет о так называемом «вирусе зомби-апокалипсиса» или же геморрагической лихорадке Марбурга. ВОЗ уже успела назвать это заболевание возможной угрозой. Однако россиянам вряд ли стоит переживать за свою безопасность.

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По крайней мере, на этом настаивает академик РАН, доктор биологических наук и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Этот специалист долго изучал вирус Марбурга и выпустил о нем несколько научных публикаций. Так что мнению эксперта можно доверять.

«Это вирус был открыт в 1968 году. И почти каждый год он вызывает вспышки, но небольшие. В основном они возникали в центральной Африке, а то, что происходит сейчас, необычно, поскольку в том регионе наблюдалось мало случаев (в Гане – Прим. ред.)», – рассказал Нетесов.

В Африке сейчас, как известно, большая засуха. Животные, переносящие болезнь, мигрирует, отсюда и вспышки. К слову, природным резервуаром «вируса зомби-апокалипсиса» считаются фруктоядные летучие мыши – как здесь не вспомнить, что по одной из теорий именно эти млекопитающие стали распространителем коронавирусной инфекции. Заразиться лихорадкой Марбурга не так уж и легко. Для этого нужно близко контактировать с зараженными людьми или животными. Кроме того, вирус может в организм только через контакт жидкостей зараженного со слизистыми оболочками здорового существа или открытые раны. Но россиянам опасаться вируса Марбурга, в отличие от той же обезьяньей оспы, пока не следует.

«Чтобы заразиться этим в России, нужно, чтобы человек из Африки прибыл к нам и ходил по улицам, будучи больным. Сами понимаете – вероятность такого события близка к нулю», – считает Нетесов.

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